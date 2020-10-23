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Бюлетень на місцевих виборах 25 жовтня 2020: інструкція, як заповнити

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новий бюлетень на місцевих виборах - фото 1
новий бюлетень на місцевих виборах

Вже у неділю 25 жовтня українці голосуватимуть на місцевих виборів. Цьогоріч відбулися зміни – голосуватимемо за пропорційною системою з відкритими списками, тож читайте далі та дізнайтеся, як правильно заповнити бюлетень на місцевих виборах 2020.

Розповідаємо, скільки та яких бюлетенів отримають українці 25 жовтня на місцевих виборах 2020 і як їх правильно заповнити.

І ще: Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня

Більшість українців отримають 4 виборчі бюлетені, на яких потрібно буде поставити відповідні позначки для голосування. Що це за бюлетені

  1. За кандидатів на посаду міського, сільського або селищного голови (колір бюлетенів – світло-рожевий)
  2. За депутатів міської, сільської або селищної ради (колір бюлетенів міських рад – світло-жовтих, а сільських і селищних рад – кремовий)
  3. За депутатів районної ради (колір бюлетенів – світло-зелений)
  4. За депутатів обласної ради (колір бюлетенів – блакитний)

А виборці Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави та Херсона отримають 5 бюлетенів, адже обиратимуть ще районні в містах ради (колір бюлетенів – світло-сірий).

Бюлетень на місцевих виборах 25 жовтня 2020: інструкція, як заповнити - фото 431609

У бюлетені за кандидатів на посаду міського (сільського або селищного) голови ніяких змін не буде – ставте галочку або плюсик у клітинці біля того прізвища, кого підтримуєте.

У інших бюлетенях будуть зміни – сторінка буде поділена на дві колонки даних й вам потрібно буде зробити дві позначки.

Виглядатимуть ці бюлетені так:

Бюлетень на місцевих виборах 25 жовтня 2020: інструкція, як заповнити - фото 431608

Перша колонка зліва – назва політичної партії та її лідер (він не балотується в жодному територіальному окрузі, а його прізвище зазначають скорше, як орієнтир для виборців). Навпроти назва партій буде стояти простий квадратик, у якому потрібно зробити позначку – галочку чи плюсик. Виборець голосує лише за одну партію.

Друга колонка справа – це список від 5 до 12 кандидатів від партії. Кожен кандидат має свій номер, який і потрібно вписати у квадратик в цій колонці. Виборець голосує лише за одного кандидата від тієї партії, яку вже обрав.

Спочатку ви обираєте партію, яку підтримуєте, а потім серед списку цієї партії обираєте одного кандидата. Це й все. Тільки дві позначки – галочка (чи плюсик) та номер від 1 до 12. Цю цифру потрібно вписати в індексний спосіб.

Бюлетень на місцевих виборах 25 жовтня 2020: інструкція, як заповнити - фото 431611
Приклад, як правильно заповнювати бюлетень на місцевих виборах 2020:
Бюлетень на місцевих виборах 25 жовтня 2020: інструкція, як заповнити - фото 431615

До теми: Місцеві вибори 2020: як правильно заповнити бюлетень (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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