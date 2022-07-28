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Міс Всесвіт Олівія Калпо розбурхала фанатів зйомкою у бікіні

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Олівія Калпо в бікіні - фото 1
Олівія Калпо в бікіні / instagram.com/oliviaculpo

Відома модель Олівія Калпо встигла отримати корону "Міс Всесвіт" 10 років тому, але це не заважає їй продовжувати захоплювати шанувальників своєю вродою. Красуня стає все чарівнішою з кожним роком, і кадри з нової фотосесії це підтверджують!

30-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде свою сторінку в соцмережі інстаграм, де має понад 5 мільйонів прихильників. І це зовсім не дивно, адже одна із найкрасивіших дівчат світу регулярно публікує кадри зі своїх буднів, а також не соромиться демонструвати свою ідеальну фігуру, передає Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно Олівія знялась у рекламі купальників бренду Solo Mío Swim, тож не могла не опублікувати кілька кадрів з фотосесії. На знімках модель позує у крихітному золотому бікіні, який підкреслює її засмагу та струнке тіло. І це не дивно, адже красуня активно працює над своєю формою та дуже уважно ставиться до свого раціону. Тож для Калпо пляжний сезон триває увесь рік:

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instagram.com/oliviaculpo
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instagram.com/oliviaculpo
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instagram.com/oliviaculpo

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