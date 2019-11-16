Міс Всесвіт 2019 пройде без української представниці: у чому причина

Переможниця національного конкурсу краси Анастасія Субота має представляти країну на "Міс Всесвіт" в Атланті 8 грудня. Втім, зробити це вона не зможе через те, що їй відмовили у наданні візи Сполучених Штатів.

На вимогу всесвітнього конкурсу Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота має прибути до США 27 листопада, проте дівчина так і не отримала американську візу. Причина, на жаль, не повідомляється.

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Анастасія Субота надіється, що рішення переглянуть

Як повідомила голова конкурсу Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова, це перший випадок в історії конкурсу, коли переможниці відмовляють у видачі необхідних для поїздки документів.

"До відльоту Анастасії в Атланту, штат Джорджія, залишається 12 днів, і ми повністю готові до участі в найпрестижнішому світовому конкурсі Miss Universe – вбрання, відео, національний сувенір і костюм. За 14 років роботи такий випадок вперше – нашим Міс завжди давали візу і не ставили під сумнів, що дівчина дійсно представляє Україну на світовій арені. Тим більше що Анастасія Субота надала всі необхідні документи. Ми дуже сподіваємося, що рішення візового центру посольства США переглянуть в позитивну сторону. У разі повторної відмови Україна не зможе взяти участь в конкурсі "Міс Всесвіт" в цьому році. Саме через відмову у візі", – заявила Філімонова.

Нагадаємо, що 26-річна Анастасія Субота – уродженка Запоріжжя. Вона здобула перемогу в конкурсі 25 жовтня.

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