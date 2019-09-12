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Серіал Кріпосна Міс Україна

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні

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Маргарита Паша - фото 1
Маргарита Паша

12 вересня у Києві відбувся щорічний національний конкурс краси Міс Україна 2019. Титул найкрасивішої дівчини нашої країни отримала Маргарита Паша. Представляємо коротку біографію та найспокусливіші фото красуні.

12 вересня в столичному Палаці "Україна" відбувся грандіозний фінал національного конкурсу краси Міс Україна 2019. Переможницею стала Маргарита Паша. Корону їй передала Міс Україна 2018 Леоніла Гузь. Дівчина отримала грошовий приз – 400 тисяч гривень. Красуня представить Україну на 69 міжнародному конкурсі Міс Світу 2019, який відбудеться в Таїланді у грудні.

Тут більше: Міс Україна 2019: стало відомо, хто переміг у конкурсі краси

Маргарита Паша
коротка біографія та фото

Відомо, що Маргарита у 2018 році отримала ступінь магістра за спеціальністю "менеджмент", а зараз дівчина навчається на 3 курсі у Київському інституту міжнародних відносин. Красуня є ще й майстром спорту з художньої гімнастики.

Область: Харківська;
Вік: 24 роки;
Зріст: 174 см.

Люблю допомагати людям (діткам), по своїй натурі я – філантроп. Виграти конкурс "Міс Україна" – це моя заповітна мрія ще з дитинства, – розповіла дівчина.

А зараз представляємо добірку найспокусливіших кадрів найкрасивішої дівчини України 2019. Насолоджуйтеся:

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354623

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354624

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354625

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354626

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354627

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354628

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354629

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354630

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354631

Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні - фото 354632

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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