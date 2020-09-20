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Міс Всесвіт 2012 показала розкішні форми у спортзалі

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Олівія Калпо у звичайному житті - фото 1
Олівія Калпо у звичайному житті / instagram.com/oliviaculpo

Популярна модель Олівія Калпо захопила фанатів новими фото зі спортзалу, на яких позує в обтислій формі. Ця дівчина з легкістю могла б ще раз здобути корону "Міс Всесвіт".

28-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4,7 млн шанувальників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу.

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Нещодавно Олівія заінтригувала шанувальників серією нових знімків у спортивній формі, яка лише підкреслює її струнку фігуру. Як зазначила зірка, вона збирається завести канал на YouTube, де буде показувати, як готується до фотосесій, як ця.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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