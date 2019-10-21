Міс Всесвіт 2012 показала форми у крихітному купальнику

Популярна модель та переможниця конкурсу Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо потішила прихильників звабливим фото у купальнику, який підкреслив її ефектну фігуру. Тут спекотно!

27-річна американська модель та володарка звання "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно займається сторінкою в соцмережі Instagram, де у неї більш як 4 мільйони підписників. А все тому, що дівчина не соромиться ділитись з фанатами майже всім, що трапляється у її житті. До того ж, Олівія зовсім не має комплексів щодо своєї розкішної фігури.

І ще: Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)

Це підтверджує і недавній кадр зі зйомки для бренду бікіні, на якому Олівія позує на побережжі у білому крихітному купальнику. Важко не помітити, що з кожним роком красуня виглядає ще краще та сексуальніше.

instagram.com/oliviaculpo

Читайте також: Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019