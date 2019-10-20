Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)

Дівчина із Запоріжжя з псевдонімом Марія, яка 6 років (з 18 до 24 років) працювала веб-моделлю, розповіла про дивні пристрасті клієнтів.

Так, за словами дівчини, відвідували сайт з веб-моделями доволі різні люди з різними сексуальними фантазіями. Найсміливішими і найвідвертішими виявилися європейці, які не соромилися своїх фетишів. Так, були подружні пари, які платили за те, що вона просто за ними спостерігала. І чоловіки, які просили показати неголені пахви, або ж дивитися на них в памперсах.

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"Траплялися дивні клієнти. Якось у мене був чоловік, який надягав памперс і просто бігав в ньому. Йому подобалося, що на нього дивляться. "Заходила" і подружня пара. Вони розважалися і платили мені за те, що я просто на них дивилася", – розповіла дівчина.

За місяць в середньому дівчина заробляла 600 доларів.

Згадала веб-модель й про найдивніші фетиші у клієнтів сайту. Так, часто просили дівчину показати пахви, а якщо ще й неголені, то це взагалі бомба. Бували й ті, хто просив показати просто м'язи.

Також красуня зізналася, що одного разу вона спілкувалася на сайті з хлопцем і думала, що закохалася. Але потім він зник: "Ще був хлопець, який грав мені на гітарі і співав. Він був музикантом, гастролював і іноді заходив до нас на сайт. Я навіть думала, що починаю закохуватися, але потім він зник".

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