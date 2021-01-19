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Цей принт буде найпопулярнішим навесні 2021

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Tie-Dye - фото 1
Tie-Dye / pinterest

Експерти кажуть, що цієї весни в моді буде популярний "Tie-Dye" – ефектний і яскравий принт, який чудово вписується в будь-який образ.

Відомо, що "Tie-Dye" в перекладі з англійської означає "зв'яжи і пофарбуй" і ця техніка була дуже популярна в 60-70-х роках. На тлі класичних принтів цей виглядає зухвало, і водночас дуже стильно і свіжо.

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Його наносять на різні предмети гардероба: футболки, штани, спідниці, сукні, купальники, сумки і головні убори, тому що цей принт відмінно вписується в будь-який образ. Експерти кажуть, що "Tie-Dye" цілком може зайняти провідні позиції цієї весни, тому що "психоделічний" візерунок (як його часто називають) вже заполонив соціальні мережі модниць.

Цей принт буде найпопулярнішим навесні 2021 - фото 443801

Цей принт буде найпопулярнішим навесні 2021 - фото 443802

Цей принт буде найпопулярнішим навесні 2021 - фото 443803

Важливо ще те, що такий принт можна зробити самостійно, головне: не переборщити, щоб модний образ не перетворився на якесь неподобство. Все, що треба так це взяти річ, скрутити / зав'язати / обв'язати її ниткою і опустити в фарбу або нанести її на якісь певні частини за допомогою балончика. Таким чином, ви можете самі створювати візерунки, проявляючи свою індивідуальність.

Цей принт буде найпопулярнішим навесні 2021 - фото 443800

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Джерело: thesprucecrafts
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