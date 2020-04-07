Авторка Поттеріани Джоан Роулінг заразилася коронавірусом

Британська письменниця Джоан Роулінг повідомила, що два тижні тому у неї були симптоми коронавірусу. Про це вона написала у своєму акаунті в Twitter.

Письменниця Джоан Роулінг розповіла, що два тижні боролася з симптомами нового коронавірусу. За її словами, вона не здавала тест на наявність інфекції.

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"Будь ласка, подивіться, як цей лікар з лікарні Квінса пояснює, як полегшити респіраторні симптоми. Протягом останніх двох тижнів у мене були всі симптоми С19 (я не здавала тести), я робила те, що радить цей доктор, за рекомендацією свого чоловіка. Я повністю відновилася, ця техніка мені дуже допомогла", – написала Роулінг.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

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