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Карантин Коронавірус

Зірка Гри престолів розповіла, як проводить карантин

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Софі Тернер розповіла про те, як проводить карантин - фото 1
Софі Тернер розповіла про те, як проводить карантин / instagram.com/sophiet

Акторка Софі Тернер поділилась своїми думками щодо карантину, який вимушено введено у багатьох країнах. Виявилось, що зірка Гри престолів зовсім не страждає від перебування вдома.

24-річна англійська акторка Софі Тернер нещодавно дала інтерв'ю відомому телеведучому і коміку Конану О'Браєну. "Санса" розповіла, як насправді ставиться до того, що зараз важливо залишатись в самоізоляції.

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"Я інтроверт, домашня людина. Якщо я можу залишитись вдома на весь день, то зроблю це, тому мені все це до вподоби. Зараз я виходжу раз в день, щоб прогулятись з собакою, і на цьому все. Я бачу, що комусь це дається важко, але не розумію чому. Зараз нам потрібно залишатись вдома, напиватись вдома хіба це не прекрасно?", – весело заявила Софі.

А от її коханому Джо Джонасу не надто подобається сидіти у чотирьох стінах, оскільки він дуже активна людина. Тож Тернер розповіла, що підтримує чоловіка, як може.

"Джо дуже товариський, і зазвичай мені складно зробити так, щоб він сидів вдома та проводив і зі мною час. Для нього це наче в'язниця, але для мене все складається якнайкраще. Він почав проводити діджей-сети в мережі, на днях дві години грав музику 80-х. Я допомагаю йому обирати вбрання та приношу спиртне", – відзвітувала Софі.

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