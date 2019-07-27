Мінус 5 кг: як схуднути на кукурудзі

Дієтологи розробили спеціальну кукурудзяну дієту. Розповідаємо про ефективний спосіб схуднути влітку!

Кукурудза виявилася доволі ефективною для схуднення і очищення організму від зайвої рідини.

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Щоб в цьому переконатися, дієтологи розробили просту дієту:

Перші два дні раціон має включати в себе близько 500 г свіжої сирої кукурудзи. На її основі можна готувати різноманітні страви, виключивши смажене і печене Наступні кілька днів варто додавати всього 200 г зерен. У ці дні можна їсти ягоди і фрукти Останні три дні рекомендують заварювати рильця і ​​пити натщесерце, що сприятиме виведенню зайвої рідини Можна пити чай і натуральний йогурт. Таким чином за 10 днів можна скинути 5 зайвих кілограмів!

Однак будь-яка дієта вимагає консультації дієтолога, оскільки можуть бути протипоказання до споживання продукту.

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