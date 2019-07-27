Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Мінус 5 кг: як схуднути на кукурудзі

  • 17
Принципи кукурудзяної дієти - фото 1
Принципи кукурудзяної дієти / Ivona

Дієтологи розробили спеціальну кукурудзяну дієту. Розповідаємо про ефективний спосіб схуднути влітку!

Кукурудза виявилася доволі ефективною для схуднення і очищення організму від зайвої рідини.

І ще: Чому Меган Маркл не сидить на дієті після вагітності

Щоб в цьому переконатися, дієтологи розробили просту дієту:

  1. Перші два дні раціон має включати в себе близько 500 г свіжої сирої кукурудзи. На її основі можна готувати різноманітні страви, виключивши смажене і печене
  2. Наступні кілька днів варто додавати всього 200 г зерен. У ці дні можна їсти ягоди і фрукти
  3. Останні три дні рекомендують заварювати рильця і ​​пити натщесерце, що сприятиме виведенню зайвої рідини
  4. Можна пити чай і натуральний йогурт. Таким чином за 10 днів можна скинути 5 зайвих кілограмів!
Мінус 5 кг: як схуднути на кукурудзі - фото 343959

Однак будь-яка дієта вимагає консультації дієтолога, оскільки можуть бути протипоказання до споживання продукту.

Читайте також: Як зробити бургер корисним: порада дієтолога

Джерело: howstuffworks
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
12 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
  • 25 липня, 12:00
  • 618
ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
  • 25 липня, 17:00
  • 1330
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1639334
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл