Чому Меган Маркл не сидить на дієті після вагітності

Найрадикальніший вчинок Меган – демонстрація того, як виглядає тіло жінки, яка нещодавно стала матір'ю, незалежно від її соціального статусу. Розповідаємо, чому ж вона свідомо не сидить на дієті після народження Арчі.

Згадайте Кейт Міддлтон, яка повернулася у форму через кілька тижнів після народження сина. Так, можливо, хтось скаже, що справа в генетиці, хоча достеменно відомо, що Кейт скидала вагу за допомогою інтенсивних тренувань і найсуворіших дієт.

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Заголовки ЗМІ рясніють захопленими вигуками з приводу моделей Victoria's Secret, що виходять на подіум відразу після пологів. Тільки от журналісти не згадують, як реально змінюються тіла після вагітності і які гормональні перебудови відбуваються в організмі. Шанувальники і світова громадськість чекали, що Меган Маркл постане стрункою вже через місяць після пологів, але були шоковані, що герцогиня вибрала інший підхід.

Перший вихід Меган після народження Арчі справив фурор. Тоді герцогиня з'явилася в плаття-тренчі, яке підкреслило її живіт і повні руки, викликавши хвилю обурення в соціальних мережах.

Своїми виходами вона демонструє реальне материнство, яке дійсно перевертає життя кожної жінки. Але це не означає, що новий статус зобов'язує мати ідеальну фігуру і думати тільки про те, як виглядаєш зі сторони.

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