Міністр оборони розповів, скільки "Байрактарів" Україна придбала від початку війни

Ворогів нашим військовим допомагають знищувати безпілотники "Байрактар". Вони надзвичайно дорогі, але на оснащенні ЗСУ їх було досить багато.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, з 24 лютого Україна отримала близько 50 БпЛА Bayraktar TB2. Про це він заявив у своєму фейсбуці.

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Міністр підкреслив, що усі ці безпілотники поповнили арсенал України, який був у нашої держави до початку повномасштабного вторгнення. Водночас планують купувати ще більше "Байрактарів". Деякі БпЛА вже законтрактовані й оплачені. А отримає їх Україна у липні 2022 року.

Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і таким чином на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Йдеться про замовлення ще десятків безпілотників, – Резніков.

Нагадаємо, що раніше українці спільно з Сергієм Притулою збирали кошти на три "Байрактари". Турецьку компанію це надзвичайно вразило. Тож вона вирішила три безпілотники подарувати нашій державі.

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