Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно

Жага до перемоги не залишається непоміченою. Згуртованість українців вразила представників турецької компанії Baykar, що виготовляє Байрактари. І турки вирішили надати Україні безпілотники безоплатно.

Збройні сили України активно використовують Байрактари на передовій. Ударні безпілотники турецького виробництва допомагають нашим бійцям наблизити перемогу над окупантами, знищуючи російську техніку та живу силу.

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Аби таких "пташок" на озброєнні України було більше, "Фонд Сергія Притули" разом із блогером Ігорем Лаченковим 22 червня оголосили про збір грошей на три Bayraktar TB2. Тоді Притула поставив за мету за тиждень зібрати понад 500 мільйонів гривень. Однак уже за 3 дні вдалося отримати за допомогою донатів 600 мільйонів гривень.

На три і навіть трохи зверху залишилося. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. Чотири Байрактари за три дні – це наш з вами результат, – сказав Сергій Притула.

На це звернули увагу і в компанії Baykar. Тож вчора, 27 червня, турецький виробник безпілотників заявив, що вражений масштабами акції "Народний Bayraktar" і згуртованістю українців. У компанії вирішили передати Україні три ударні безпілотники TB2 безоплатно.

Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі та великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить три БПЛА на український фронт. Ми просимо зібрані кошти направити на допомогу у боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, непереборних викликів, – йдеться у заяві Baykar.

Baykar'dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

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