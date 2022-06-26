Системи HIMARS вже знищують окупантів: у Генштабі показали на відео роботу зброї від США

HIMARS вже в Україні / Flickr

Американські системи залпового вогню M142 HIMARS прибули в Україну і уже працюють на нашу перемогу. Роботу ЗСУ з американською зброєю показали у мережі.

Так, Генштаб опублікував на своїй сторінці у Facebook свіже відео з передової. На кадрах видно, як наші бійці вправляються з M142 HIMARS.

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Артилеристи ЗСУ майстерно вражають цілі – військові об'єкти ворога на нашій, українській, території. Дякую американському народу за надане озброєння! Наша мета – Перемога, – написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

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