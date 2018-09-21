Мінімум одягу: Кендалл Дженнер вразила відвертим відео

Відома модель Кендалл Дженнер поділилась пікантним відео, яке набирає популярності в Instagram.

22-річна Кендалл Дженнер підкорює серця шанувальників не тільки з подіумів та у рекламах модних брендів, а на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за юною американською моделлю стежать понад 95 млн осіб. Нещодавно дівчина вирішила розбавити стильну стрічку звабливим відео, знятим у дзеркалі. На ролику Кендалл позує без бюстгальтера, демонструючи своє струнке тіло. За короткий час допис вподобали понад 5 млн користувачів, а от коментарі модель закрила, щоб не отримати шквал критики за таку відвертість.

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