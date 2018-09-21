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Кайлі Дженнер знову здивувала фанатів змінами

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Кайлі Дженнер змінила образ - фото 1
Кайлі Дженнер змінила образ / instagram.com/kyliejenner

Відома модель Кайлі Дженнер знову вирішила змінити образ, позбувшись довгого білявого волосся.

21-річна зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер встигає не тільки займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там зірка ділиться рекламою власної продукції, кадрами зі світських заходів, а також своїми звичайними буднями. Тому не дивно, що за юною сестрою Кім Кардашян стежать понад 115 мл осіб!

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Кайлі обожнює зміни, а нещодавно вона розпрощалась з довгим білим волоссям на користь рожевому каре. Що й казати, дівчина не переймається через думку інших, особливо, коли її порівнюють з Кім, образи якої вона часто копіює. На свіжих фото модель позує у короткій білій сукні та нових кросівках Adidas від Каньє Веста.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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