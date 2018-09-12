У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

Гарячі фото топ-моделі, ангела Victoria's Secret і світської левиці Кендалл Дженнер.

Знімки не просто голі, а абсолютно голі. Фото показав telegram-канал Super.

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"Фотосет з абсолютно голою моделлю з неопублікованої книги фотографа Рассела Джеймса виявилися в мережі, однак потім були видалені. Ми встигли завантажити гарячі фотки спеціально для вас", – написали на сайті. На фотографіях абсолютно гола сестра Кардашян скаче на коні, бігає по пляжу, грає з хвилями. Фотосет зроблений в холодних морських тонах.

Варто нагадати, що 21-річна знаменитість стала мамою 1 лютого 2018 року, а батьком дитини є виконавець Тревіс Скотт.

У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

У мережі показали абсолютно голі фото Кендалл Дженнер (18+)

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