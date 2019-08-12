Реально довгий кіт вразив мережу: епічне відео

Користувачі не можуть втримати усмішку від запису з грайливим котом, який не лише гнучкий, а й справді довгий. Не вірите? Це варто побачити для гарного настрою!

Коти не дарма часто стають зірками мережі, адже ці домашні улюбленці не лише бувають неймовірно милими, а й дивують своїми уміннями.

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Так трапилось і з цим білим пухнастиком, який за лічені години підкорив Reddit, зібравши понад 36 тисяч переглядів. Користувач з ніком Zer06ix9ine поділився записом, на якому грається з котами у клітці. І все б нічого, якби білосніжний герой відео раптово не витягнув лапи так, що склалось враження, що у нього реально довгі кінцівки. Ось чому з котами не варто жартувати!

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