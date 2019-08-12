Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Реально довгий кіт вразив мережу: епічне відео

  • 19
Білосніжний кіт здивував мережу своїми лапками - фото 1
Білосніжний кіт здивував мережу своїми лапками

Користувачі не можуть втримати усмішку від запису з грайливим котом, який не лише гнучкий, а й справді довгий. Не вірите? Це варто побачити для гарного настрою!

Коти не дарма часто стають зірками мережі, адже ці домашні улюбленці не лише бувають неймовірно милими, а й дивують своїми уміннями.

І ще: Круто чи соромно? Матуся з духовкою розвеселила мережу

Так трапилось і з цим білим пухнастиком, який за лічені години підкорив Reddit, зібравши понад 36 тисяч переглядів. Користувач з ніком Zer06ix9ine поділився записом, на якому грається з котами у клітці. І все б нічого, якби білосніжний герой відео раптово не витягнув лапи так, що склалось враження, що у нього реально довгі кінцівки. Ось чому з котами не варто жартувати!

The real long cat from r/Unexpected

Читайте також: Кумедний пес зіпсував фотосесію закоханої парочки: але вийшло дуже круто!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 749
ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
  • 09 серпня, 15:00
  • 1104
ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
  • 09 серпня, 21:00
  • 550
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл