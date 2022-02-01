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Мій чоловік – порнозірка: красуня розповіла про життя з актором фільмів для дорослих
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Жінка розповіла про те, як насправді зустрічатись з зіркою порно, і це доволі незвичайна історія. Головна героїня ніколи не планувала завоювати серце хлопця, який знімається у фільмах для дорослих, але все змінилось в одну мить.
29-річна австралійка Кеті Скітс-Джонс й не підозрювала, що її нареченим стане порнозірка. Але зустріч з 37-річним Робом Бемптоном все змінила, пише Daily Star. Хлопець працює під сценічним псевдо Роббі Оз і є першим творцем освітнього контенту в Австралії на OnlyFans з понад 22 тисячами підписників. Він також входить у ТОП-60 найкращих на Pornhub.
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Але Кеті це не надто турбує. Пара познайомилась через спільного друга у барі, тоді дівчина і не мала наміру зустрічатись з Робом.
"Я знала, що він створював контент для дорослих і спершу не була зацікавлена в його роботі. Тому я дозволила своїм оцінювальним судженням взяти верх. Але тривала розмова про життя, подорожі та щастя дозволила зовсім забути про його професію. На нашому першому побаченні я була вражена знаннями Роба та глибиною наших розмов", – зізнається дівчина.
Вона пояснює, що у них було чимало спільного, окрім того, що чоловік - порнозірка. А після побачення Роб поцілував її на прощання та пішов знімати гарячу сцену з колегою так, наче це була звичайна річ. Тож Кеті спершу надто швидко оцінила кар'єру бойфренда, яка, за її словами, пов'язана з засудженням суспільства.
Але хоч дівчині й не хотілось зустрічатись з порнозіркою, але вона дала собі час, щоб зрозуміти його роботу та розширила свій світогляд.
"Я рада, бо ми вже запланували весілля. Він не просто ваша звичайна порнозірка, а ще й освітній тренер з сексу з поєднанням з розвагами. Він захоплюється цією індустрією, веде курси з тантри та навчає чоловіків бути кращими у ліжку", – розповідає щаслива наречена.
Але це не позбавляє стосунки складнощів, приміром, Кеті було дуже важко пояснити мамі та колегам, чим же займається її чоловік. На щастя, більшість людей були заінтриговані та зацікавлені його роботою.
"Я відповідаю на всі питання правдиво, і люди визнають довіру та чесність, яка панує у наших стосунках", – пояснює вона.
Але все ж є ті, хто засуджує таку пару, вважаючи, що це неправильно.
"У житті немає правильного та помилкового, усі стосунки різні. Я поважаю Роба за те, хто він, я знаю, де він та що він робить щодня, на відміну від деяких зрадливих чоловіків", – підкреслює Кеті.
Її не цікавить думка інших, адже Кеті добре ладнає з колегами Роба та зовсім його не ревнує. Бо все зводиться до відкритих та чесних стосунків.
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