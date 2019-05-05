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Міфи про здорове харчування, у які досі вірять

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Міфи про правильне харчування - фото 1
Міфи про правильне харчування

Здорове харчування є дуже важливим для довголіття та хорошого самопочуття, однак існує чимало міфів щодо правильного раціону. Це варто знати кожному!

У Міністерстві охорони здоров'я проводжують ділитись корисною інформацією для українців на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Саме там медики розповідають про медреформу, викривають фейки та розвінчують міфи, з якими досі живуть чимало громадян країни. Цього разу фахівці взялись на здорове харчування.

І ще: Від цього популярного сніданку варто відмовитися, і ось чому

"Думаєте, що здорове харчування – це дорого? А здорові продукти – лише дорогі, модні та розкручені? Яблука, морква, гречка, льон, гарбузове насіння, волоські горіхи поживні і не надмірно дорогі", – розпочали медики.

Найпоширеніші міфи про вартість здорового харчування

Хліб і картопля – це дешево, а решті – ні.

Каші дуже корисні - фото 325865

Насправді саме цільнозернові каші, серед яких гречана, вівсяна, пшоняна, ячмінна, пшенична і кукурудзяна, значно доступніші та корисніші. Їхня вартість коливається на рівні 10-40 гривень, а вони багаті на клітковину, вітаміни та мікроелементи, які не зникають під час приготування. До того ж, каші позитивно впливають на рівень холестерину та роботу кишківника.

Здорове харчування – це щодня м'ясо.

Краще комбінувати види м'яса - фото 325866

Кожному варто знати, що денна норма споживання м'яса – це до 70-90 грамів. А людям середнього віку взагалі краще не зловживати червоним м'ясом (яловичина та свинина) понад 2-3 разів на тиждень. Найкраще ж комбінувати біле та червоне м'ясо, а також відмовитись від сосисок та ковбаси, які значно дорожчі.

Овочі – це дорого.

Овочі потрібно їсти постійно - фото 325867

Вважається, що овочі вигідно купувати лише у сезон, але морква, буряки, гарбузи, капустка, корені пастернаку та селери є доступними майже увесь рік.

Печінка – шкідлива.

Печінка збагачує організм залізом - фото 325868

Чимало людей думають, що печінка накопичує отруту, але насправді все навпаки - вітаміни. До того ж, вартість печінки доволі доступна і допомагає поповнити запаси заліза.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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