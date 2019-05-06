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Від цього популярного сніданку варто відмовитися, і ось чому
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Ваше здоров'я та самопочуття надзвичайно сильно залежить від режиму харчування. Це означає, що до свого раціону потрібно ставитися з особливою увагою, щоби не нашкодити ані собі, ані організму. Науковці ж назвали популярний сніданок, який може негативно вплинути на ваше самопочуття.
Представники науки зі США вважають, що регулярне вживання омлету або яєчні, а також інших страв з підвищеним вмістом холестерину провокує появу проблем з серцем і судинами.
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Для отримання інформації експерти проаналізували дані шести проведених досліджень за участю 30 тисяч осіб різних етнічних груп. Вчені відстежували особливості раціону учасників, а також їх стан здоров'я протягом 31 року. За цей час у добровольців було діагностовано близько 5,5 тисяч випадків появи проблем з серцем і судинами.
У процесі нового дослідження вчені встановили, що люди, які щодня вживають 30 мг холестерину, ризикують зіткнутися з патологіями серцево-судинної системи. Такий ризик становить 17%, а ймовірність ранньої смерті зростає на 18%.
Для прикладу, одне куряче яйце містить у собі 186 мг холестерину. Навіть якщо з'їдати до чотирьох яєць на тиждень, ризик розвитку патологій все одно буде збільшений на 6%.
Проте, експерти не рекомендують повністю виключати з раціону яйця, адже вони містять корисні вітаміни і мікроелементи: залізо, холін, вітамін D. Жовтки корисні для здоров'я очей, адже знижують ймовірність появи катаракти.
Любителям яєчні вчені радять замінити цю страву на відварювання яєць або готувати її на оливковій олії. Також вони не рекомендують повністю відмовлятися від яєчні: просто потрібно вживати її з овочами та листям салату, а не з сосисками та іншими надзвичайно шкідливими для організму продуктами.
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