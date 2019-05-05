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Медики назвали вагому причину не відмовлятися від клітковини

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Додайте до раціону продукти з клітковиною - фото 1
Додайте до раціону продукти з клітковиною

Раціон харчування, багатий клітковиною, покращує захист людей від передчасної смерті, констатували фахівці з Національного інституту раку у США.

За даними американських вчених, активне вживання насичених клітковиною продуктів здатне продовжувати життя. Зокрема, у людей, які їдять велику кількість клітковини, знижується ризик смерті від серцево-судинних, інфекційних і респіраторних захворювань. При цьому, найкращим джерелом клітковини у раціоні фахівці вважають цільне зерно.

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Дослідники проаналізували дані 388 тисяч чоловіків і жінок. Фахівці порівняли показники здоров'я людей з їх харчовими звичками й особливостями раціону. В результаті вони встановили: ті люди, які їли багато клітковини, мали менше шансів передчасно піти з життя.

Якщо говорити про високий рівень клітковини в раціоні людей, вчені конкретизують: в середньому для чоловіків це близько 30 грамів на день, для жінок – 26 грамів. Розрахунки показали, що споживання клітковини в такому обсязі знижує ризик передчасної смерті у середньому на 22%.

У вашому раціоні має бути достатньо продуктів, багатих клітковиною - фото 325794

Активне споживання клітковини знижує ризик смерті від наслідків серцево-судинних, інфекційних і респіраторних захворювань на 24-56% у чоловіків і на 34-59% у жінок. Також у чоловіків у зв'язку з вживанням клітковини спостерігається ще і зниження смертності від раку, – повідомили автори праці.

Вони резюмували, що клітковина в раціоні повинна становити не менше 14 грамів на кожні з'їдені 1000 ккал.

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Джерело: Medikforum
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