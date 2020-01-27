Міфи про навчання, які заважають нам розвиватися

Професор Стенфордської вищої школи освіти і автор книги Безмежний розум Джо Боалер розповіла, які міфи заважають нам вчитися.

Віра в те, що у вас або вашої дитини немає здібностей до чогось, підриває саму здатність до навчання: будь то математика, баскетбол або гра на кларнеті.

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За словами професора, сумніви у своїх здібностях в дитячому віці ведуть до того, що дитина не йде до своєї мрії, оскільки вважає, що недостатньо хороша в чомусь. Багато хто переживає таке і в дорослому віці, боячись, що їх "викриють" в недостатніх знаннях у своїй професійній області.

Труднощі при вивченні нових навичок – це привід порадіти

Якщо ви не боретеся, ви насправді не вчитеся. Моменти, коли ми робимо помилки, найкращі для нашого мозку, прийняття цієї боротьби звільняє. Це змінює нашу роботу. Ми стаємо більш наполегливими і починаємо взаємодіяти один з одним по-іншому.

Хвалити дітей за те, що вони "розумні", насправді може бути шкідливо

Якщо ми говоримо дітям, що вони розумні, що більшість батьків і роблять, спочатку вони подумають: о, добре. Я розумний. Але пізніше, коли вони помиляться в чомусь, вони думають: хм, схоже, не такий вже я і молодець. Дуже важливо відмовитися від цих ярликів.

Щоб мати стимул вчитися, потрібно використовувати правильні слова, розвивати цікавість і тягу до відкриттів. Головне – розуміння того, що інтелект можна розвивати.

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