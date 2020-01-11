В українських школах з'являться кар'єрні радники

Глава Міносвіти анонсувала появу нової посади в школах, а саме кар'єрних радників. Чим займатимуться ці люди – читайте далі.

Очільниця Міністерства освіти і науки України Ганна Новосад розповіли, що часто молоде покоління обирає далеко не ті професії, які їм до вподоби. Але усвідомлення цього може приходити надто пізно. Тому в школах з'явиться посада кар'єрного радника. Саме ці люди будуть допомагати старшокласникам у виборі свого майбутнього, а також пояснюватимуть специфіку і можливості різних спеціальностей.

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Це дозволить молоді реально усвідомлювати, чим займаються люди різних професій та де продовжувати навчання.

"Тому ми починаємо працювати над професійною орієнтацією у школах. Зокрема, хочемо зробити введення в професію, розповідати про спеціальності. Це повинно бути невід'ємною частиною програми. І починати треба десь у шостому-дев'ятому класі", – зазначила Новосад.

Юним українцям допоможуть обрати кар'єру

Приємним бонусом є те, що працедавці вже готові проводити лекції у школах, щоб розкривати деталі та перспективи професій.

"Наприклад, є IT-компанії. Вони можуть і хочуть приходити в школу та розповідати, як в них влаштований процес та для чого успішному "айтішнику" із заробітком три-чотири тисячі доларів вивчати математику. Таким чином треба показувати зв’язок між знаннями окремих предметів і подальшими можливостями отримувати достойну заробітну плату," – підсумувала міністр.

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