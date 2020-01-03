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Пробне ЗНО 2020: реєстрація, ціни, перелік предметів і дати тестування

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Пробне ЗНО: коли стартує реєстрація - фото 1
Пробне ЗНО: коли стартує реєстрація

Настав час, коли всі охочі можуть спробувати свої сили у пробному ЗНО з різних предметів. Центр оцінювання якості освіти розпочав реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2020. Читайте далі та дізнайтеся усі деталі.

Реєстрація охочих взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні у 2020 році триватиме з 3 до 24 січня 2020 року. Про це повідомляє сайт УЦОЯО.

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Реєстрація відбувається онлайн на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти – обирайте свій ТУТ.

Нагадуємо, що участь у пробному ЗНО є платною. Точну вартість тестування можна дізнатись у регіональних центрах оцінювання якості освіти, відповідно до місця проживання – ТУТ. Це можливість ознайомитися із процедурою проходження зовнішнього незалежного оцінювання для тих, хто планує вступати до вишів, та НЕ передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії.

Пробне ЗНО 2020: реєстрація, ціни, перелік предметів і дати тестування - фото 378034
У час проведення пробного тестування можна складати тест лише з одного предмета, приміром, 21 березня з української мови та літератури, а 28 березня на вибір з історії України, математики, біології, географії, хімії, фізики, іноземних мов.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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