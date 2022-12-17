Міф чи правда: експерти розповіли, чи можна додавати мед у гарячий чай

Платформа "Бережи себе" продовжує розвіювати міфи про здоров'я і не тільки. На цей раз фахівці пояснили, чи стає мед отруйним, якщо додати його у гаряче. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Перевіряти інформацію та мислити критично – не просто важливо, а необхідно. Щодо поєднання меду та гарячого, то не переживайте, а сміливо смакуйте собі на здоров'я!

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Токсичним мед точно не стане, проте втратить деякі корисні властивості. Міф про те, що висока температура перетворює мед на отруту прийшов із нетрадиційної медицини. Часто зокрема мова йде про гідроксиметилфурфурол, який нібито є продуктом розпаду меду при нагріванні", – пояснюють експерти платформи "Бережи себе".

Зважай на таке:

шкідливий вплив цієї речовини на організм людини не має ґрунтовного наукового підтвердження

якщо додавати мед у гарячий чай, то всі його компоненти опиняються в розчині, що означає, що їх концентрація зменшується

більш того, гідроксиметилфурфуролу в газованих солодких напоях і випічці в рази більше, ніж у медові

Тому можна спокійно додавати ложечку меду в теплий чай, щоб підзарядитися та підтримати здоров'я взимку. А ще мед має антибактеріальні та антиоксидантні властивості, і це відомо точно. Проте не слід його додавати в кип'яток, бо тоді більшість корисних речовин втрачають свої властивості. І пам'ятай, що мед – це дуже калорійний продукт", – наголошують фахівці.

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