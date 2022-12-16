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Як одягатися, щоб менше мерзнути: поради МОЗ
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У МОЗ розповіли, що варто обрати зі свого гардероба та як це поєднати й скомбінувати, щоб холод вас не дістав. Читайте далі та дізнайтеся найкращі способи підбору одягу, у якому вам буде тепло!
У МОЗ звернули увагу на важливість правильного одягу, якщо ви мерзнете. Експерти зазначили 4 важливі аспекти, якими не варто нехтувати,: багатошаровість, правильне взуття, головні убори та відкриті ділянки тіла.
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Взимку, особливо нині, коли через обстріли росії в Україні застосовують віялові та аварійні відключення світла, важливо розуміти, як зігріти себе та акумулювати тепло. Єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно можуть допомогти вам зігрітися", – йдеться в коментарі до допису.
Багатошаровість:
- Обирайте спідню білизну та шкарпетки з натуральних тканин – найкраще бавовна.
- Одягайте термобілизну. Якщо немає, тоді футболка з колготами або підштанками.
- Одяг повинен бути теплим та вільним, НЕ облягати щільно тіло.
- Створюйте більше шарів одягу, адже це забезпечує більше прошарків повітря і відповідно тепла.
Правильне зимове взуття:
- Підошва повинна бути гнучкою, стійкою та товстою.
- Варто обрати рельєфні протектори. Або ж придбати спеціальні накладки, які забезпечують краще зчеплення з поверхнею дороги.
- Зовнішній матеріал взуття повинен бути щільним та водонепроникним.
- Оберіть хутряну підкладку.
- Відокремлена устілка, яку можна витягати, щоб просушити.
- Вільне взуття, адже тісне порушує кровообіг і так ви втрачаєте тепло.
Головні убори:
- Оберіть комфортну та не надто теплу шапку. Так ви захистите голову від охолодження, але й не спітнієте.
- Додайте капюшон, якщо на вулиці дуже холодно та вітряно.
Відкриті ділянки тіла:
- Не нехтуйте рукавицями та шарфами, адже через оголену шию та зап'ястки виходитиме найбільше тепла.
- Джинси чи штани повинні бути правильної довжини, адже вкорочені моделі оголюють ноги. Це стосується і коротких шкарпеток. Оберіть довгі та теплі моделі.
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