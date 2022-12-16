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Як одягатися, щоб менше мерзнути: поради МОЗ

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Як одягатися, щоб менше мерзнути: поради МОЗ - фото 1

У МОЗ розповіли, що варто обрати зі свого гардероба та як це поєднати й скомбінувати, щоб холод вас не дістав. Читайте далі та дізнайтеся найкращі способи підбору одягу, у якому вам буде тепло!

У МОЗ звернули увагу на важливість правильного одягу, якщо ви мерзнете. Експерти зазначили 4 важливі аспекти, якими не варто нехтувати,: багатошаровість, правильне взуття, головні убори та відкриті ділянки тіла.

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Взимку, особливо нині, коли через обстріли росії в Україні застосовують віялові та аварійні відключення світла, важливо розуміти, як зігріти себе та акумулювати тепло. Єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно можуть допомогти вам зігрітися", – йдеться в коментарі до допису.

Багатошаровість:

  • Обирайте спідню білизну та шкарпетки з натуральних тканин – найкраще бавовна.
  • Одягайте термобілизну. Якщо немає, тоді футболка з колготами або підштанками.
  • Одяг повинен бути теплим та вільним, НЕ облягати щільно тіло.
  • Створюйте більше шарів одягу, адже це забезпечує більше прошарків повітря і відповідно тепла.
Як одягатися, щоб менше мерзнути: поради МОЗ - фото 517125

Правильне зимове взуття:

  • Підошва повинна бути гнучкою, стійкою та товстою.
  • Варто обрати рельєфні протектори. Або ж придбати спеціальні накладки, які забезпечують краще зчеплення з поверхнею дороги.
  • Зовнішній матеріал взуття повинен бути щільним та водонепроникним.
  • Оберіть хутряну підкладку.
  • Відокремлена устілка, яку можна витягати, щоб просушити.
  • Вільне взуття, адже тісне порушує кровообіг і так ви втрачаєте тепло.

Головні убори:

  • Оберіть комфортну та не надто теплу шапку. Так ви захистите голову від охолодження, але й не спітнієте.
  • Додайте капюшон, якщо на вулиці дуже холодно та вітряно.

Відкриті ділянки тіла:

  • Не нехтуйте рукавицями та шарфами, адже через оголену шию та зап'ястки виходитиме найбільше тепла.
  • Джинси чи штани повинні бути правильної довжини, адже вкорочені моделі оголюють ноги. Це стосується і коротких шкарпеток. Оберіть довгі та теплі моделі.

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