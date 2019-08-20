Міцні горішки: цих знаків Зодіаку неможливо зламати

У житті кожного трапляються труднощі, однак деякі люди здатні переживати найважчі дні та рухатись вперед до своїх цілей, не опускаючи руки. Саме такими незламними є представники цих знаків Зодіаку.

Справжніми міцними горішками вважають кілька знаків Зодіаку, адже навряд чи щось може їх справді підкосити. Звісно ж, є і зворотний бік - з такими людьми краще не жартувати, коли вони не в гуморі, а жарт не достатньо кумедний.

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Овен. Він може здаватися дуже сильним та інколи навіть моторошним, однак насправді такий вигляд - своєрідний захист від незнайомців. Всі свої сили та чесноти цей знак Зодіаку спрямовує на благо, намагаючись зробити життя комфортнішим для себе та близьких. Але у випадку атаки Овен може беземоційно та жорстоко дати відсіч.

Знак Зодіаку, які можуть бути жорстокими

Телець. На перший погляд можна подумати, що Тельці надто приємні та доброзичливі, щоб бути такими міцними. Але для них немає нічого важливішого, аніж любов. Тому удар по близьких може перетворити їх у ще тих тиранів, хоча зовні ви не помітите жодних ознак злості.

Козеріг. З ним краще не жартувати зайвих раз, якщо не хочете отримати на горіхи. Люди цього знаку Зодіаку не зважають на думку інших, однак не люблять, коли хтось намагається похитнути їхню впевненість у собі. Така скеля вам запам'ятається на все життя.

Ці знаки Зодіаку справді міцні горішки

Водолій. Цей знак Зодіаку також не нехтує жорстокістю, але зробить все, щоб не впасти лицем у багнюку. До того ж, це своєрідний захисний механізм, адже Водоліям легше агресивно чи взагалі беземоційно ставитись до незнайомців, щоб потім не мучитись від потенційних розчарувань.

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