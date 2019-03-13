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Великий піст по-американськи: чоловік планує прожити на пиві майже 50 днів
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Час Великого посту призначений для того, щоб очистити організм. Тому потрібно відмовитися від багатьох продуктів і задоволень. Однак американець з штату Огайо заявив, що він збирається вшанувати жертву, яку зробив Ісус, віддавши своє життя, тим, що впродовж всього періоду буде вживати лише пиво.
На що тільки не підуть чоловіки, щоб не відмовлятися від свого улюбленого напою. Просто уявіть собі: сніданок, обід, вечеря, перекуси – лише пиво. Звичайно, це будуть різні сорти, але навіть так дуже складно уявити, як можна функціонувати на подібній їжі понад місяць і не нашкодити здоров'ю.
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Як сказав американець Дел Холл, свою ідею дотримування поста на пиві він взяв від ченців, які жили в 1600-х роках. Він знайшов відомості про те, що вони дійсно постили впродовж місяця за допомогою пивний дієти.
Будучи майстрами-пивоварами, вони вирішили взяти популярний вид пива в Німеччині, званий Бок, і зробити його ситним. Воно стало своєрідним рідким хлібом. Так що монахи в Баварії називали таке пиво "рідким хлібом", який міг підтримувати їх 46 днів посту, – розповів чоловік.
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