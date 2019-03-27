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Ми не здивовані: кожен четвертий француз пиячить

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Статистика у Франції не вельми втішна - фото 1
Статистика у Франції не вельми втішна

Дослідження, проведені у Франції, показали не вельми втішні цифри. Виявилося, що близько 10,5 мільйона дорослого населення країни зловживає спиртними напоями.

Національна агенція з охорони здоров'я Франції запустила в країні антиалкогольну кампанію.

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Вона отримала лозунг "Ваше здоров'я – максимум дві склянки на день, але не щодня". Агенція повідомила, що алкоголь є причиною смерті 41 тисячі французів щорічно.

Майже чверть французів у віці від 18 до 75 років вживають алкоголь у кількості, яка перевищує безпечні контрольні показники, встановлені експертами у травні 2017 року.

Кожен четвертий француз зловживає спиртним - фото 317250
Кожен четвертий француз зловживає спиртним / Chicago Tribune

А ще нещодавно вчені провели цікаве дослідження, пов'язане з комарами й алкоголем. Як запевняють науковці, кожен комар має власні вподобання: комусь припадає до душі певна група крові, комусь – певна частина тіла. Втім, є те, що приваблює їх усіх, і це – алкоголь! Це й стало причиною вельми цікавого дослідження. Якщо вірити даним, які були опубліковані в журналі Американської асоціації боротьби з комарами, ймовірність, що вас вкусить самка комара зростає в рази, якщо ви бодай трішки вжили спиртних напоїв. Чому так відбувається – поки невідомо.

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Джерело: RTL
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