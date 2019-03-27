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Скоро п'ятниця: створено алкоголь, який не викликає похмілля

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Професор винайшов синтетичний спирт ще в 1983 році - фото 1
Професор винайшов синтетичний спирт ще в 1983 році / Yahoo News Canada

Професор Імперського коледжу Лондона Девід Натт створив синтетичний спирт, який не викликає похмілля.

Напій Alcarelle викликає такі ж відчуття сп'яніння, як і звичайний алкоголь, але не має негативного впливу на печінку і не викликає похмілля.

І ще: Типові помилки під час вибору вина

Професор винайшов синтетичний спирт ще в 1983 році, а в 2013 році намагався використовувати його для створення "безпечного аналога" алкоголю. Тоді Alcarelle тестували на безпеку і заявили, що його можна використовувати, як харчову добавку.

Скоро п'ятниця: створено алкоголь, який не викликає похмілля - фото 317169

У 2013 році вчений не знайшов фінансової підтримки, і відродив свою ідею в 2019 році. Зараз Натт збирається провести клінічні випробування напою, надати йому приємний смак і запустити на ринок у найближчі п'ять років. Для його створення використовується безліч особливих хімічних сполук, які можуть впливати на інші органи і функції людського тіла, крім печінки.

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Джерело: theguardian
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