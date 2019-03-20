У Франції пройде винний марафон: реєстрація вже відкрита

У винному марафоні Marathon du Médoc беруть участь тисячі бігунів. Вони перетинають сільську місцевість Бордо і роблять понад 20 зупинок, щоб випити келих вина. Захід дозволяє спробувати найвишуканіші вина та місцеві делікатеси в оточенні виноградників і замків легендарного виноробного регіону.

Однією з умов участі у масовому забігу є наявність тематичного костюма. У 2019 році головною темою стануть супергерої. Можливо, плащ Супермена або маска Бетмена тільки допоможе з легкістю дістатися до фінішу.

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Додамо, що Marathon du Médoc відомий своїм невимушеним підходом до тривалості забігу, дозволяючи учасникам на повну насолодитися дистанцією, а не намагатися досягти свого особистого рекорду за часом. Проте на подолання 42 км відводиться не більше шести з половиною годин.

Учасники будуть не лише бігти, а й дегустувати вино

Французький винний марафон у 2019 році пройде 7 вересня. Подати заявку на участь можна на офіційно сайті Marathon du Médoc. Вартість реєстрації складає 88 євро. Варто враховувати, що кількість учасників обмежена. До старту допускається не більше 8 500 чоловік.

Починається гонка в місті Пойяк. Переможець забігу отримує французьке вино в кількості, яка дорівнює його вазі. За найкращі костюми організатори також обдарують винною продукцією.

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