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Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Ми це заслужили: як українці псують бюлетені (фото)

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Як виглядають зіпсовані бюлетені - фото 1
Як виглядають зіпсовані бюлетені

Другий тур виборів президента України у розпалі, адже проголосували майже 45% виборців. Однак не обійшлось без курйозів, а саме зіпсованих бюлетенів. Поки хтось не міг визначитись, за кого голосує, інші просто писали свої думки та пропозиції на документах.

Вибори президента України ще тривають, оскільки виборчі дільниці працюють з 8 ранку до 8 вечора. За цей час понад 45% українців вже встигли віддати свій голос за одного з двох кандидатів.

І ще: Вибори 2019: як українські зірки голосують на дільницях 21 квітня

Однак вибір між чинним главою країни Петром Порошенком та шоуменом Володимиром Зеленським виявився не таким простим для громадян. Тому знайшлось чимало людей, які вирішили просто зіпсувати бюлетені. У мережі діляться фото бюлетенів з різноманітними написами та кресленнями, які залишились на дільницях та визнані недійсними.

Автор: Ostap Yarysh - фото 322926
Автор: Ostap Yarysh
Автор: Ostap Yarysh - фото 322927
Автор: Ostap Yarysh
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espreso.tv - фото 322929
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Люди не лише писати на бюлетенях, а й використовували їх не за призначенням. Приміром, у Кривому Розі жінка напідпитку вирішила з'їсти свій виборчий документ, а мешканка Миколаївської області хотіла винести чистий бюлетень.

espreso.tv - фото 322930
espreso.tv
espreso.tv - фото 322931
espreso.tv
Най живе вільна Галичина - фото 322932
Най живе вільна Галичина / Автор: Jurko Zełenyj
Автор: Чесно - фото 322933
Автор: Чесно

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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