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Ми це заслужили: як українці псують бюлетені (фото)
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Другий тур виборів президента України у розпалі, адже проголосували майже 45% виборців. Однак не обійшлось без курйозів, а саме зіпсованих бюлетенів. Поки хтось не міг визначитись, за кого голосує, інші просто писали свої думки та пропозиції на документах.
Вибори президента України ще тривають, оскільки виборчі дільниці працюють з 8 ранку до 8 вечора. За цей час понад 45% українців вже встигли віддати свій голос за одного з двох кандидатів.
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Однак вибір між чинним главою країни Петром Порошенком та шоуменом Володимиром Зеленським виявився не таким простим для громадян. Тому знайшлось чимало людей, які вирішили просто зіпсувати бюлетені. У мережі діляться фото бюлетенів з різноманітними написами та кресленнями, які залишились на дільницях та визнані недійсними.
Люди не лише писати на бюлетенях, а й використовували їх не за призначенням. Приміром, у Кривому Розі жінка напідпитку вирішила з'їсти свій виборчий документ, а мешканка Миколаївської області хотіла винести чистий бюлетень.
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