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У Кривому Розі п'яна жінка з'їла бюлетень: фотофакт

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І таке буває - фото 1
І таке буває / Memepedia

Членам виборчої комісії вдалося вихопити шматок документа з рота виборниці. Жінка була в стані алкогольного сп'яніння.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області жінка, яка була у стані алкогольного сп'яніння, намагалася з'їсти бюлетень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила член дільничної виборчої комісії Інна Іванченко.

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"На дільниці 121507 (Кривий Ріг, ТВО 33), жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з'їла бюлетень. Шматочок встигли вихопити", – написала Іванченко. Раніше повідомлялося, що один виборець в Київській області, отримавши виборчий бюлетень, втік з ним з дільниці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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