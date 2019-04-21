Зеленський показав свій бюлетень – поліція виписала йому штраф: фотофакт

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський під час голосування 21 квітня показав перед камерами журналістів заповнений бюлетень, після чого сказав "Я вам його не показував". У поліції вже відреагували на інцидент.

На виборах 21 квітня Володимир Зеленський показав бюлетень з хрестиком напроти свого прізвища, а потім запитав, чи можна це робити. Коли кандидату повідомили, що це – порушення, він звернувся до журналістів зі словами "Я вам його не показував".

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Під час першого туру за такі порушення поліція склала близько 800 адмінпротоколів, зокрема – на Олега Ляшка.

Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування. За це передбачений штраф від 1700 до 5100 гривень.

Володимир Зеленський / gettyimages

Поліція відреагувала на дії Володимира Зеленського та виписала йому штраф, але не за порушення таємниці голосування – а за порушення статті 212.10 "Кодексу про адміністративні правопорушення" про "Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації".

Поліція у ЗЕ-штабі

У ЗЕ-штабі зазначили, що Зеленський показав бюлетень на прохання журналістів – "це вважається незаконною агітацією". У підсумку складений поліцією протокол передадуть до суду, а там вирішать питання притягнення Зеленського до адміністративної відповідальності, а також розмір штрафу. Кандидат може сплатити від 510 до 850 гривень.

Поліція із Зеленським

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