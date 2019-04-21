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Вибори 2019: як українські зірки голосують на дільницях 21 квітня

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Як зірки голосують на виборах 2019 - фото 1
Як зірки голосують на виборах 2019

Другий тур виборів президента України 2019 вже стартував. З 8 ранку почали працювати дільниці, і, крім звичайних українців, віддати свій голос прийшли і зірки. Дивіться фотозвіт з мережі на Радіо МАКСИМУМ!

Другий тур виборів президента 2019 збігся з Вербною неділею, тому у мережі відомі українці діляться не лише знімками з дільниць, а й після храмів з букетами вербових гілочок. Хтось вирішив виконати свій громадянський обов'язок з самісінького ранку з родиною, а хтось лише зараз повернувся з виборчих дільниць.

І ще: Вибори президента 2019: графік і години, коли працюють дільниці

Шоумен та ведучий Сергій Притула не лише сам пришов, а привів з собою "Вар'ятів":

Улюбленець українських жінок та одиноких вовчиць Олег Винник також зробив стильне фото з бюлетенем, але не порушив закон, адже не показав, за кого ж віддав свій голос.

"Свій громадянський обов'язок перед країною виконав. Бажаю нам злагоди та миру. Вірю у світле майбутнє України. З прийдешніми святами!", - зазначив він.

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Олег Винник

Потап також не залишився осторонь та поділився фото зі своїм сином, наголосивши, що проголосував "За майбутнє України".

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Син Потапа

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча зняла кілька історій в своєму профілі в соцмережі Instagram.

Вибори 2019: як українські зірки голосують на дільницях 21 квітня - фото 322895
Вибори 2019: як українські зірки голосують на дільницях 21 квітня - фото 322894

Зваблива Слава Камінська ж опублікувала лаконічне фото, на якому годує голубів, запитавши, чи її підписники вже проголосували.

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Слава Камінська

Український телеведучий шоу "Холостяк", актор та шоумен Григорій Решетнік також поєднав вітання з Вербною неділею та вибори, показавши чарівне фото з дружиною у національних костюмах.

Григорій Решетнік - фото 322899
Григорій Решетнік

Підтримала такий флешмоб і ведуча Лілія Ребрик, похизувавшись красивою сукнею та поділившись вітаннями зі святом та тегом вибори.

Лілія Ребрик - фото 322900
Лілія Ребрик

"Не я б‘ю - верба б‘є, від нині за тиждень буде Великдень. Вітаю з Вербною неділею", - відзначив DZIDZO на своєму Instagram.

Вибори 2019: як українські зірки голосують на дільницях 21 квітня - фото 322901
Вибори 2019: як українські зірки голосують на дільницях 21 квітня - фото 322902

Читайте також: Вибори президента України 2019: коли оголосять результати екзит-полів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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