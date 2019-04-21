Вибори 2019: як українські зірки голосують на дільницях 21 квітня

Другий тур виборів президента України 2019 вже стартував. З 8 ранку почали працювати дільниці, і, крім звичайних українців, віддати свій голос прийшли і зірки. Дивіться фотозвіт з мережі на Радіо МАКСИМУМ!

Другий тур виборів президента 2019 збігся з Вербною неділею, тому у мережі відомі українці діляться не лише знімками з дільниць, а й після храмів з букетами вербових гілочок. Хтось вирішив виконати свій громадянський обов'язок з самісінького ранку з родиною, а хтось лише зараз повернувся з виборчих дільниць.

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Шоумен та ведучий Сергій Притула не лише сам пришов, а привів з собою "Вар'ятів":

Улюбленець українських жінок та одиноких вовчиць Олег Винник також зробив стильне фото з бюлетенем, але не порушив закон, адже не показав, за кого ж віддав свій голос.

"Свій громадянський обов'язок перед країною виконав. Бажаю нам злагоди та миру. Вірю у світле майбутнє України. З прийдешніми святами!", - зазначив він.

Олег Винник

Потап також не залишився осторонь та поділився фото зі своїм сином, наголосивши, що проголосував "За майбутнє України".

Син Потапа

Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча зняла кілька історій в своєму профілі в соцмережі Instagram.

Зваблива Слава Камінська ж опублікувала лаконічне фото, на якому годує голубів, запитавши, чи її підписники вже проголосували.

Слава Камінська

Український телеведучий шоу "Холостяк", актор та шоумен Григорій Решетнік також поєднав вітання з Вербною неділею та вибори, показавши чарівне фото з дружиною у національних костюмах.

Григорій Решетнік

Підтримала такий флешмоб і ведуча Лілія Ребрик, похизувавшись красивою сукнею та поділившись вітаннями зі святом та тегом вибори.

Лілія Ребрик

"Не я б‘ю - верба б‘є, від нині за тиждень буде Великдень. Вітаю з Вербною неділею", - відзначив DZIDZO на своєму Instagram.

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