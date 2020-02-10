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Меттью Перрі опублікував перше фото в Instagram

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Меттью Перрі - фото 1
Меттью Перрі / instagram

Відомий американський актор Меттью Перрі, зірка легендарного серіалу "Друзі", отримав схвалення від колег по серіалу, після того як зареєструвався у соцмережі Instagram. І на сторінці знаменитості уже з'явилися перші кадри.

Так, 50-річний актор Меттью Перрі завів сторінку в Instagram і опублікував перший допис 8 лютого. "Ось як я схвильований, щоб нарешті бути в Instagram. Отже, поїхали", – прокоментував він перше відео у своєму акаунті, на якому Меттью танцює в одному з епізодів "Друзів".

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Після цього Перрі опублікував ще й кумедне фото, яке було зроблене на відпочинку. Актор позував на тлі смішної жаби з химерними очима. Сподіваємося, що сторінка зірки серіалу "Друзі" буде просякнута американським гумором. З нетерпінням чекаємо наступного допису.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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