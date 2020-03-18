Меттью Макконахі звернувся до фанатів через коронавірус

Голлівудський актор Меттью Макконахі записав відео для всіх своїх шанувальників, адже світом шириться коронавірус. Таким чином він вирішив підтримати всіх людей.

Меттью Макконахі не надто активний у соцмережах, але нещодавно зняв відео та поділився ним у Twitter. І це не просто промо його нового фільму, а ролик з підтримкою на фоні пандемії. Чимало країн зараз посилюють міри щодо безпеки через коронавірус, тому не дивно, що й зірки записують звернення.

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Макконахі наголосив, що після червоного світла обов'язково йде зелене, тож варто вірити у хороше і не забувати про цінності.

"Мені б хотіло попросити вас поберегти себе і близьких у цей шалений час пандемії коронавірусу. Давайте не будемо опускатись та ставати параноїками. Замість цього проявімо потрібну обачність та обережність, які зараз потрібні для того, щоб потурбуватись про себе і людей навколо. Зараз ми всі залежимо один від одного так, як не були довгий час. У нашого ворога нема обличчя, раси, орієнтації, віри та політичних поглядів. І я думаю, ми можемо погодитись, що це ворог, якого ми хочемо перемогти. І ми зробимо це.

Ніхто не знає, коли відновиться економіка, але за червоним світом завжди є зелене. І я вірю, що підемо в бік цього зеленого світла разом з цінностями, які ми можемо закласти вже зараз: справедливість, добро, відповідальність, стійкість, повагу та хоробрість. Якщо ми почнемо жити з ними зараз, то, коли ми нарешті виберемось з цієї кризи, то вся ця пандемія може стати випадком, який зробив нас такими згуртованими, якими ми не були вже довгий час. Тому подивімось, що ми можемо витиснути з цієї ситуації та перемкнемо червоний колір на зелений".

because every red light eventually turns green pic.twitter.com/x05GuITW4J — Matthew McConaughey (@McConaughey) March 17, 2020

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