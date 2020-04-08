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Карантин Коронавірус

NK – Карантинник: Каменських порадувала шанувальників онлайн-концертом (відео)

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Під час карантину серед зірок стали популярними онлайн-концерти. І Настя Каменських вирішила також не відставати від світових трендів. Українська співачка влаштувала для своїх підписників позитивний концерт у мережі.

Світова тенденція радувати фанів під час карантину онлайн-концертами не збавляє обертів. І Настя Каменських теж надихнулася цією ідеєю та влаштувала справжній концерт для своїх підписників. Популярні треки співачка виконала у незвичайній музичній обробці.

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"Зараз дуже важливо бути оптимістом і налаштуватися на позитивну хвилю, важливо зберігати спокій і бути усвідомленим. Налаштуватися допоможе музика. Хочу, щоб кожен ваш день на карантині був особливим. Я – дарую вам гарний настрій і свої пісні, ви – залишайтеся вдома", – йдеться в описі до відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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