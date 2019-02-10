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День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Мессі зламав усі закони фізики: трюк із пляшкою

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А Ви так зможете? - фото 1
А Ви так зможете? / Tengrinews

Зірковий футболіст Ліонель Мессі показав крутий трюк із м'ячем і пепсі. Уявіть, якби у пляшці був би ще й ментос.

Зірка "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі показав бекстейдж зйомок у рекламному ролику і фантастичний трюк з м'ячем у власному виконанні.

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Лео поставив пляшку із газованою водою на м'яч, взяв невеликий розгін і настільки акуратно пробив, що пляшка злетіла в повітря, крутонула навколо себе і встала на підлогу. А Ви так зможете?

Днями аргентинський футболіст Ліонель Мессі постав у рекламі чіпсів у кардинально новому образі. Де дівся той бородань?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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