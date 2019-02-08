Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Наречена Роналду здивувала несподіваною заявою

  • 86
Джорджина відверто відповіла на головне запитання - фото 1
Джорджина відверто відповіла на головне запитання / New York Post

Джорджина Родрігес, дівчина зіркового нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, заявила, що футболіст поки не зробив їй пропозицію.

За словами Джорджіни, вона зовсім не проти, але зараз пара зайнята іншими речами.

І ще: Роналду можуть позбавити усіх державних нагород

"Я б із задоволенням, але у нас на першому плані зараз інші речі. Всі хочуть зіграти весілля, і я не виняток. Було б чудово в майбутньому стати дружиною Кріштіану. Я розбита після смерті мого батька. Нам не пощастило: Кріштіану так і не встиг з ним познайомитися. Але зараз я отримую неоціненну підтримку, він завжди поруч і надає підтримку кожен день. Він допомагає мені, а я намагаюся бути гарною матір'ю для наших дітей", – розповіла Джорджина в інтерв'ю виданню Hola.

Днями також стало відомо, що у 64-річної Марії Долорес Авейру, матері знаменитого футболіста, діагностували рак молочної залози. Зараз мама Роналду повідомила, що бореться за життя після операції з видалення ракової пухлини на грудях.

Кріштіану Роналду з мамою - фото 306418
Кріштіану Роналду з мамою

Читайте також: Ракицький у Росії заговорив про гімн України

Джерело: inquisitr
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1950
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2878
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193246
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт