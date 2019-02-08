Наречена Роналду здивувала несподіваною заявою

Джорджина Родрігес, дівчина зіркового нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, заявила, що футболіст поки не зробив їй пропозицію.

За словами Джорджіни, вона зовсім не проти, але зараз пара зайнята іншими речами.

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"Я б із задоволенням, але у нас на першому плані зараз інші речі. Всі хочуть зіграти весілля, і я не виняток. Було б чудово в майбутньому стати дружиною Кріштіану. Я розбита після смерті мого батька. Нам не пощастило: Кріштіану так і не встиг з ним познайомитися. Але зараз я отримую неоціненну підтримку, він завжди поруч і надає підтримку кожен день. Він допомагає мені, а я намагаюся бути гарною матір'ю для наших дітей", – розповіла Джорджина в інтерв'ю виданню Hola.

Днями також стало відомо, що у 64-річної Марії Долорес Авейру, матері знаменитого футболіста, діагностували рак молочної залози. Зараз мама Роналду повідомила, що бореться за життя після операції з видалення ракової пухлини на грудях.

Кріштіану Роналду з мамою

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