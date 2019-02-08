Хто найбільш високооплачуваний тренер ТОП-5 футбольних ліг Європи

Хто став "найдорожчим" тренером / Sportbox

Найближчим часом цей аргентинець має підписати новий контракт із "матрацниками". Здогадалися, про кого йде мова?

Французьке видання L'Equipe склало список найбільш високооплачуваних тренерів у ТОП-5 європейських чемпіонатах.

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У рейтингу вказані щомісячні зарплати фахівців до вирахування податків. Лідером рейтингу став наставник мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне, який заробляє 3,3 мільйона євро на місяць.

"Найдорожчим" в Англії став головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола – 1,9 млн до вирахування податків. У Серії А перше місце займає Массіміліано Аллегрі ("Ювентус") – 1,14 мільйона.

У Німеччині лідирує хорват Ніко Ковач, який отримує від "Баварії" 580 тисяч євро, а у Франції найбільш високооплачуваним тренером є Томас Тухель – "ПСЖ" платить німцеві 420 тисяч. Нещодавно також повідомлялося, що Сімеоне підпише новий контракт з "Атлетіко".

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