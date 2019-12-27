Messenger став недоступним для користувачів, які не зареєстровані у Facebook

До недавнього часу було можливо створити обліковий запис у Messenger, використовуючи тільки номер мобільного телефону, однак ця опція більше недоступна. Тепер у користувачів месенджера обов'язково повинен бути акаунт у Facebook.

Це оновлення помітили деякі користувачі на сайті Reddit, де вже почали з'являтися скарги. Цікаво, що юзери також не можуть увійти у свій обліковий запис Messenger, не маючи пов'язаного облікового запису у Facebook.

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Підтвердження цієї зміни також можна знайти у власному довідковому центрі Facebook. "Чи можу я зареєструватися в Messenger без облікового запису Facebook?" – тепер це питання з негативною відповіддю.

"Ні, ви повинні створити обліковий запис Facebook, щоб використовувати Messenger". Ця зміна не подобається багатьом користувачам, які використовували Messenger для спілкування з друзями або родиною, але не хотіли мати обліковий запис у Facebook.

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