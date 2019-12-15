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Facebook позначатиме фейки в українських новинах

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Facebook - фото 1
Facebook / detector

Інформація у Facebook, яка матиме ознаки маніпуляцій, буде візуально виділятися зі стрічки.

У першій половині 2020 року Facebook запустить в Україні спеціальну програму, яка буде позначати маніпуляції в стрічці новин. Про це заявила менеджер з публічної політики щодо України в Facebook Катерина Крук.

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"Ми зараз готуємося до розширення глобальної програми протидії дезінформації в Україні. У нас є система, яка відпрацьована в світі: це програма Тhird-party fact-checker. Ми співпрацюємо з локальними організаціями, які допомагають нам перевіряти контент. Це працює за декількома принципами, звичайно, ми використовуємо machine learning і просимо фактчекерів перевірити наші внутрішні передбачення щодо того, яка інформація або сайти можуть бути маніпулятивними", – зазначила вона.

За словами Крук, Україна плідно працює для підписання контракту, щоб повноцінно запустити цю програму. Перевірку інформації Facebook довіряє іншим організаціям, оскільки не має технічної можливості набрати штат експертів для цього.

Facebook позначатиме фейки в українських новинах - фото 374234

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Джерело: detector
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