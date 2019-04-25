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Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!

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крутий тест про фільми та серіали - фото 1
крутий тест про фільми та серіали

Ви точно бачили ці фільми, адже вони відомі, дуже популярні та справді культові! Ми підготували для вас цікавий тест – вгадай фільм за описом!

Щотижня у кінотеатрах починають крутити все нові й нові фільми. Усі й не передивишся. У цій гонитві за прем'єрами ми пропонуємо зупинитися на хвилину, згадати старі хороші кінострічки й пройти наш тест! ;)

ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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