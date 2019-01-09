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BAFTA 2019: названо всіх номінантів премії

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Список номінантів премії BAFTA 2019 - фото 1
Список номінантів премії BAFTA 2019 / Getty Images

Названо номінантів на "британського Оскара", щорічну премію BAFTA.

Церемонія вручення премії BAFTA 2019 відбудеться вже 10 лютого, тож британська академія кіно та телемистецтва склала список номінантів, які поборються на "британський Оскар" цьогоріч.

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Найбільшу кількість номінації отримав фільм "Фаворитка" режисера Йоргоса Лантімоса, який опинився у 12 категоріях. Далі у переліку найамбітніших йдуть "Богемна рапсодія" та "Зірка народилась"

Фаворитка, дивитись трейлер фільму онлайн:

Номінанти на премію BAFTA 2019:

Найкращий фільм:

  • Чорний куклукскланівець
  • Фаворитка
  • Зелена книга
  • Рома
  • Народження зірки

Найкращий британський фільм:

  • Богемна рапсодія
  • Стен і Оллі
  • Тебе ніколи тут не було
  • Макквін
  • Фаворитка
  • Звір

Богемна рапсодія, дивитись трейлер фільму онлайн:

Найкращий режисер

  • Бредлі Купер (Народження зірки)
  • Йоргос Лантімос (Фаворитка)
  • Павел Павліковскі (Холодна війна)
  • Альфонсо Курон (Рома)
  • Спайк Лі (Чорний куклукскланівець)

Найкращий актор:

  • Бредлі Купер (Народження зірки)
  • Рамі Малек (Богемна рапсодія)
  • Крістіан Бейл (Влада)
  • Вігго Мортенсен (Зелена книга)
  • Стів Куган (Стен і Оллі)

Народження зірки, дивитись трейлер онлайн:

Найкраща акторка:

  • Lady Gaga (Народження зірки)
  • Віола Девіс (Дружина)
  • Гленн Клоуз (Дружина)
  • Олівія Колман (Фаворитка)
  • Мелісса Маккарті (Чи зможете ви мене пробачити?)

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Джерело: BBC
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