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Перший мем 2019: дівчина з підносом води на Золотому глобусі підірвала мережу

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Дівчина стала мемом - фото 1
Дівчина стала мемом

Днями в Лос-Анджелесі відбулося вручення премії "Золотий глобус 2019". Однак зіркою вечора став не хтось із акторів, а дівчина в синій сукні з тацею води Fiji.

Для реклами Fiji, яка є спонсором "Золотого глобуса", було залучено чотири моделі, але увагу до себе прикувала лише одна з них. Ця дівчина не соромилася "влазити" в кадри, поки фотограф робив знімки знаменитостей. Гляньте самі!

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Користувачі соціальних мереж відшукали головну героїню церемонії. Нею виявилася 30-річна модель з Лос-Анджелеса Келлет Кутберт. До кар'єри моделі, Кутберт була соціальним працівником і отримала в цій галузі ступінь бакалавра. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що з дитинства їй прищеплювали традиційні цінності: отримати вищу освіту, знайти "нормальну" роботу в офісі. Однак незабаром вона зрозуміла, що це не для неї, і переїхала з Канади в США.

Келлет Кутберт - фото 299667
Келлет Кутберт

За словами моделі, після церемонії "Золотий глобус" вона отримала сотні повідомлень, а кількість фоловерів у її Іnstagram збільшилася з 50 тисяч до 205 тисяч. Більшість користувачів соцмереж у захваті від Кутберт, але деякі назвали рекламну кампанію Fiji огидним піаром, а саму модель – набридливою.

Келлет Кутберт - фото 299666

Келлет Кутберт - фото 299668

Келлет Кутберт - фото 299669

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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