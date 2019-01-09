Перший мем 2019: дівчина з підносом води на Золотому глобусі підірвала мережу

Днями в Лос-Анджелесі відбулося вручення премії "Золотий глобус 2019". Однак зіркою вечора став не хтось із акторів, а дівчина в синій сукні з тацею води Fiji.

Для реклами Fiji, яка є спонсором "Золотого глобуса", було залучено чотири моделі, але увагу до себе прикувала лише одна з них. Ця дівчина не соромилася "влазити" в кадри, поки фотограф робив знімки знаменитостей. Гляньте самі!

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This woman holding FIJI Water at the #GoldenGlobes truly came to SERVE. pic.twitter.com/Aln54zOhKY — E! News (@enews) 7 січня 2019 р.

And the award for Best Supporting Actress in Every Picture goes to... #FIJIwatergirl pic.twitter.com/G6Lwzmqig1 — FIJI Water Japan (@oneandonly_shop) 8 січня 2019 р.

Користувачі соціальних мереж відшукали головну героїню церемонії. Нею виявилася 30-річна модель з Лос-Анджелеса Келлет Кутберт. До кар'єри моделі, Кутберт була соціальним працівником і отримала в цій галузі ступінь бакалавра. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що з дитинства їй прищеплювали традиційні цінності: отримати вищу освіту, знайти "нормальну" роботу в офісі. Однак незабаром вона зрозуміла, що це не для неї, і переїхала з Канади в США.

Келлет Кутберт

За словами моделі, після церемонії "Золотий глобус" вона отримала сотні повідомлень, а кількість фоловерів у її Іnstagram збільшилася з 50 тисяч до 205 тисяч. Більшість користувачів соцмереж у захваті від Кутберт, але деякі назвали рекламну кампанію Fiji огидним піаром, а саму модель – набридливою.

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