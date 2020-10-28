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Холостячка Хелловін

Мешканці Салема просять туристів не приїжджати до них на Хелловін

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У Салемі закликають туристів не приїжджати на Хелловін - фото 1
У Салемі закликають туристів не приїжджати на Хелловін

Влада Салема закликали не приїжджати у "місто відьом" у 2020 році, щоб не поширювати коронавірус. Зазвичай під час Хелловіну туди спрямовуються від 50 до 60 тисяч туристів.

У XVII столітті у Салемі масово судили людей за підозрою у чаклунстві. Близько 200 людей у результаті потрапили до в'язниці, а 20 – на страту. Згодом вироки визнали помилковими, а сім'ям засуджених виплатили компенсації.

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Усі туристичні пам'ятки Салема побудовані навколо цього полювання на відьом. Ближче до Хелловіну в місті влаштовують фестивалі, туристам пропонують відвідати музеї "салемських відьом" і магазини з окультною атрибутикою. Але не цього разу.

Усі заходи на Хелловін скасували у цьому році, – сказала мер Кім Дрісколл. – Не буде музичних сцен, вуличних артистів, феєрверків, і, ми сподіваємося, що не буде натовпу.

Мешканці Салема просять туристів не приїжджати до них на Хелловін - фото 432386
Влада міста зазначає, що усі святкові заходи на Хелловін скасовані

Ще трішки про Хелловін. Художник з Далласа Стівен Новак створив на своїй ділянці такі реалістичні декорації на Хелловін, що до нього кілька разів приїжджали поліцейські. Американець хотів лякати перехожих вночі – йому це вдалося за допомогою 75 літрів штучної крові та декількох "трупів". Дивіться, як це все виглядало!

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Джерело: NY Post
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