Мешканці найщасливіших країн виявилися більш схильними до депресій

Вчені провели багатонаціональне дослідження за участю 40 країн та близько 7,5 тисяч людей. Психологи вивчали, чи існує особливий соціальний тиск, який змушує людей відповідати рівню загальновизнаного щастя.

Спеціалісти виділили регіони, що лідирують у міжнародних рейтингах за рівнем добробуту та щастя. Серед них була і Данія, якій сьогодні наслідує півсвіту, переймаючи спосіб життя данців під назвою "хюґе", пише nature.

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Протягом кількох років вчені оцінювали емоційні, когнітивні (задоволеність життям) та клінічні (скарги на настрій, депресія) показники добробуту учасників експерименту. Вони виявили, що у цих справді щасливих країнах почуття щастя розцінювалося вже як очікувана норма. У людей формувалося відчуття, що є емоції, що схвалюються, а є ті, що під забороною.

Прагнення відповідати нормам щастя виявилося тяжким випробуванням для багатьох. Щоб зменшити соціальний тиск у щасливих суспільствах, вчені пропонують переглянути наші оцінки національного добробуту.

За висновками вчених, процвітання залежить лише від позитивних емоцій, а й від правильного ставлення до негативних. Відчувати і висловлювати щастя це добре, але добре вміти й правильно реагувати і на негативний досвід.

Мешканці найщасливіших країн виявилися більш схильними до депресій

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